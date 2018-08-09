تنوّع وتفرّد

لكل بقعة ومعلم في الإمارات، نكهة وعبق ثريان، تنسج ملامحهما جوانب التفرد والتنوع في أشكال المنجز الحضاري وعناصر الطبيعة فيها والتي تشكل قصة تفرد بمواصفات نوعية بمقدورنا أن نقرأ سطوراً مضيئة منها في دلالات وتكوينات الصورة التي تظهر فيها مجموعة أشخاص خلال جولتهم ومغامرتهم في وادي نقب، في رأس الخيمة، حيث يعد من المناطق والوجهات المتميزة، التي تجتذب المغامرين والسياح.
ظل وادي نقب، على الدوام، أحد مصادر الرزق في الدولة، فهو يعد واحداً من أشهر أوديتها، يقع في شرق مدينة رأس الخيمة، وهو يمتاز بطبيعته الجغرافية، واتساعه من الداخل، وإحاطته بالجبال، الأمر الذي جعل منه وجهة للمغامرين، وعشاق التقاط الصور الطبيعية.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HQTdMOekVy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٨ أغسطس ٢٠١٨