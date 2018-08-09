تنوّع وتفرّد

المصدر: تصوير- إبراهيم صادق

لكل بقعة ومعلم في الإمارات، نكهة وعبق ثريان، تنسج ملامحهما جوانب التفرد والتنوع في أشكال المنجز الحضاري وعناصر الطبيعة فيها والتي تشكل قصة تفرد بمواصفات نوعية بمقدورنا أن نقرأ سطوراً مضيئة منها في دلالات وتكوينات الصورة التي تظهر فيها مجموعة أشخاص خلال جولتهم ومغامرتهم في وادي نقب، في رأس الخيمة، حيث يعد من المناطق والوجهات المتميزة، التي تجتذب المغامرين والسياح.