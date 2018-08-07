صور السيلفي «المجمّلة» تسبب اضطرابات نفسية

المصدر: بوسطن - د ب أ

قال باحثون من الولايات المتحدة إن صور السلفي، التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تجميلها باستخدام الإمكانات الرقمية الحديثة، يمكن أن تتسبب في إرباك أصحابها، بل ربما تسببت في اضطراب الوعي الذاتي لديهم، وحذّر أطباء من جامعة بوسطن للطب في دراستهم، التي نشرت أمس في مجلة «جاما لجراحات تجميل الوجه» من تأثير نشر هذه الصور على وعي الإنسان بجسده.

وقالت نيلام فاشي، في بيان عن الجامعة بشأن الدراسة، إن الصور التي يلتقطها الإنسان لنفسه ويجملها باستخدام الإمكانات الرقمية يمكن أن تجعل الإنسان يفقد علاقته بالواقع «وتوقظ هذه الصور تطلعاً لدى صاحبها بأن يظل دائماً في أبهى شكل».