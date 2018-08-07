العبوات البلاستيكية تتسبّب في تغيّر المناخ

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

في بحث أميركي جديد ربط العلماء بين تحلل عبوات الأغذية البلاستيكية في المنتزهات وعلى الشواطئ وفي داخل البحر بتغير المناخ، ونقل موقع «مترو» عن العلماء في جامعة هاواي الأميركية قولهم إن العبوات البلاستيكية تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري مثل غاز الميثان والإثيلين عندما تتحلل.

ولم يتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في الماضي في تحليل تغير المناخ، مما يعني أن التأثيرات الخطيرة المحتملة قد تصل بأسرع مما كان متوقعًا، وتم اكتشاف أن البولي إيثيلين - المادة المستخدمة في أكياس التسوق - كمصدر رئيسي لهذه الغازات، ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلاستيك خلال العشرين سنة المقبلة، مما يعاني زيادة التسخين الأرضي.