اكتشاف فيروس يسبب البدانة

المصدر: دبي - البيان

اكتشف الباحثون في جامعة ماساتشوستس الأميركية أدلة دامغة تربط بين البدانة وفيروس معد، وذكرت «ديلي ميل» أن ذلك جاء بعد اكتشاف أن فيروس «Adenovirus-36» يظهر في أجسام البدناء بصورة تضاهي أربعة أمثال وجوده في أجسام الأصحاء الذين يتمتعون بجسم مثالي.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن هذا الفيروس مسؤول عن إضافة ما يصل إلى 15 في المائة إلى وزن الجسم أي حوالي تسعة كيلوغرامات للمرأة العادية، أو 12 كيلوغراماً للرجل، ويأمل الباحثون الآن تطوير حقنة تحد من نشاط هذا الفيروس مما يقلل الوزن بشكل ملموس.