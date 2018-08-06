لوحات متحف نيويورك تحوّل قرية بلغارية إلى معرض مفتوح

المصدر: ستار جيليزاره (بلغاريا) - رويترز

قد تكون أبعد ما يكون عن شوارع مانهاتن، إلا أن منازل وحظائر قرية ستار جيليزاره بجنوب بلغاريا، والتي يقطنها أقل من 500 تحمل الآن رسومات لبعض من أشهر اللوحات المعروضة في متحف الفن الحديث بنيويورك، فساعات سلفادور دالي و«الصرخة» للفنان إدفارد مونك من بين الجداريات التي حولت القرية إلى معرض فني مفتوح رائع فيما أصبح حدثاً سنوياً.

مشروع

وهذا هو العام الرابع الذي يرسم فيه طلبة من بولندا على جدران قرية «ستار جيليزاره»، وهو مشروع أطلقته البولندية كاتارزينا بيريانكوف وزوجها البلغاري المولد فينتزيسلاف اللذان قررا أن يكون موضوع العام الحالي هو متحف نيويورك.

جمال

وقالت بيريانكوف: «نريد دائماً أن نجعل مشاريعنا تعتمد على التباين والغرائب، ولذلك قررنا أن ندعو نيويورك إلى ستار جيليزاره وشعبها. إنهم يستحقون أيضاً مشاهدة جمال الأعمال الفنية في متحف الفن الحديث بنيويورك»، وإضافة إلى سكان القرية توافد زوار أجانب أيضاً لمشاهدة شارع الفن، فيما قال الإنجليزي نايغل تومسون: «إنه أمر رائع، إذ لم أتخيل قط شيئاً مثل هذا».