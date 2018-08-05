حوار الحفيد وجده في "نيوم"

المصدر: البيان الالكتروني

تداول مغردون صورتين لطفل مع الملك سلمان، خلال قضائه إجازته الحالية في "نيوم". وظهر الملك سلمان مع حفيده عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، ابن السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، في لقطتين باسمتين تعكسان العفوية والروح الأبوية، وتظهران حواراً بين الحفيد وجده، لتجد الصورتان ترحيباً واسعاً على مواقع التواصل المتعددة.

لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها الملك سلمان مع صغار الأسرة، حيث عُرِف عنه الاهتمام بالصغار، والسؤال عنهم من خلال الاجتماعات الأسرية، التي يحرص عليها دائماً منذ أن كان أميراً للرياض. كما وهناك لقطات متعددة للملك سلمان وهو يظهر مع أحفاده الصغار، في احتفالات مختلفة، والذين يحرص على تواجدهم والسؤال عنهم وملاعبتهم في لقطات أبوية حانية.

وتعد لقطات نجل سفير السعودية في أميركا، حسب العربية، الثانية له، حيث سبق له الظهور في لقطات مع جده الملك سلمان في العرضة السنوية، خلال احتفالات الجنادرية، وكانت هناك مجموعة من اللقطات، كما كانت لقطة لأحد الأمراء الصغار، فيصل بن عبدالرحمن بن خالد، في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز، وإنصات الملك سلمان لحديثه في لقطة أبوية جميلة.