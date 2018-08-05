غوغل يحتفي بالفنان السعودي الراحل طلال مداح

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل محرك البحث الشهير اليوم الأحد 5 أغسطس بالذكرى الـ 78 لميلاد الفنان السعودي الراحل طلال مداح ، حيث غير غوغل شعاره ليحمل لوحة فنية للفنان طلال مداح يحمل عوده .

اسمه الأصلي طلال بن عبد الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري. ولد الفنان طلال مداح في مكة بتاريخ 5 أغسطس 1940 وتولى تربيته منذ ولادته زوج خالته علي مداح، فسمّاه طلال مداح، وسجل في حفيظة نفوسه وجواز سفره باسم طلال علي مداح.

عُرف طلال مداح بألقاب عديدة منها "الحنجرة الذهبية" و"قيثارة الشرق " و"صوت الأرض" و"فارس الأغنية السعودية" و"فيلسوف النغم الأصيل" و"زرياب " و"أستاذ الجميع" .

كان له تأثير كبير على الثقافة العربية في القرن 20 وهو رائد الحداثة بالأغنية السعودية.

كانت أول أغنية عرفت لحنها وغناها طلال مداح هي "وردك يازارع الورد" وكانت بأسلوب الذي يسمونه "الاغنية المكبلة" حيث جرت العادة قبلها عند المطربين السعوديين ان يلحنوا أي عمل بأسلوب مايسمى باغنية اللحن الواحد، ثم لحن وغنى طلال مداح كثير من الأعمال المكبلهة منها "يالي الليالي مشوقة"، و"مجروح وان"، و"هو حبك"، و"غريبة"، و"مكتوب ومقدر أسمر من البر " وغيرها.

كذلك قام بعمل بعض الاغنيات التي لحنها يشبه الموسيقى الغربية مثل اغنية "وعد"، وإلى حد ما "يا حلوة شيلي اللثام".

كذلك خاض طلال مداح تجربة الاغنية الطويلة فغنى بعض الاعمال منها رائعة "يا حبيب العمر" واغنية تعالي التي غناها في التسعينيات الميلادية، واغنية "خلصت القصة"، واغنية "أحرجتني"، و"أنا العاشق".

تزوج طلال مداح 3 مرات، الأولى زوجته أم عبد الله تزوجها في مدينة الطائف عام 1380هـ، وله منها 4 أولاد و3 بنات أكبرهم عبد الله وهو أكبر أبناء طلال مداح، أما زوجته الثانية أم رشا فأنجبت له بنتين والزوجة الثالثة هي أم خالد وأنجبت منه ابنا واحدا وهو خالد و3 بنات