العثور على هيكل عظمي لفيل عمره 3 ملايين عام بالجزائر

المصدر: الجزائر - البيان

أعلن في الجزائر عن العثورعلى هيكل عظمي لفيل عاش قبل حوالي 3 ملايين عام، وذلك أثناء عمليات الحفر في مجمع عين الحنش الأثري، بولاية سطيف (شرق الجزائر العاصمة)، ونقلت تقارير إعلامية عن علماء الآثار أنهم يعتقدون بأنهم عثروا على أقدم هيكل عظمي للحيوانات التي عاشت في الجزائر وشمال أفريقيا.

ويقول أيمن عمراوي عالم الآثار الجزائري: «اكتشفنا جمجمة وأجزاء من الهيكل العظمي للحيوان، ولا ننوي حالياً رفعها من مكانها».

وتعتبر هذه الفيلة من الثدييات المنقرضة من فصيلة الخرطوميات، ولها علاقة قرابة بعيدة بالماموث والفيل الهندي الحالي، حيث كانت تستوطن آسيا قبل 5.5 إلى 3 ملايين سنة. ووصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار وطولها إلى 8 أمتار، وطول أنيابها إلى ثلاثة أمتار.

وهذا ليس أول اكتشاف أثري فريد في الجزائر، ففي عام 1909، عثر في موقع تاسيلي ناجر «الصحراء الجزائرية» على رسوم يتراوح عمرها بين 4 و8 آلاف سنة، تعكس حياة البشر واعتمادهم على الصيد.

وشكلت هذه الرسومات دليلاً جديداً على أن الصحراء القاحلة حالياً، كانت في يوم ما مأهولة، وأدرجت «اليونيسكو» هذا الموقع في قائمة التراث العالمي.