ترفيه طفولي

امتازت دبي بقدرتها على جذب شرائح المجتمع كافة، لا سيما الأطفال، بعد أن وفرت لهم قائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع تطلعاتهم، وتحاكي عوالمهم الصغيرة، ويعد عرض «باو باترول» الحي أحد هذه العروض التي استضافها أخيراً مردف سيتي سنتر في دبي، واستطاع استقطاب العشرات من العائلات التي تعودت على الاستمتاع بأجواء الترفيه في دبي.
لـ #دبي قدرة في جذب الأطفال، لما توفره لهم من قائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع تطلعاتهم، وتحاكي عوالمهم الصغيرة، ويعد عرض "باو باترول" الحيّ مردف سيتي سنتر أحد هذه العروض.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2018
تصوير: عماد علاء الدين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tM6x4e8oE2