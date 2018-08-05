ترفيه طفولي

المصدر: دبي -البيان ، تصوير: عماد علاء الدين

امتازت دبي بقدرتها على جذب شرائح المجتمع كافة، لا سيما الأطفال، بعد أن وفرت لهم قائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع تطلعاتهم، وتحاكي عوالمهم الصغيرة، ويعد عرض «باو باترول» الحي أحد هذه العروض التي استضافها أخيراً مردف سيتي سنتر في دبي، واستطاع استقطاب العشرات من العائلات التي تعودت على الاستمتاع بأجواء الترفيه في دبي.

