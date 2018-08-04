قطتك قد تجعلك مقداماً!

المصدر: البيان الالكتروني

إذا كان لديك قطة، فأنت قد تكون مصاباً بطفيل توكسوبلازما جوندياي Toxoplasma Gondii. كم عدد المصابين به في العالما؟ وما هي المخاطر التي قد يحملها على السلوك العدواني والفصام وجوانب أخرى من الشخصية؟

تنقل لنا القطط طفيل توكسوبلازما جوندياي Toxoplasma Gondii وهو طفيل أحادي الخلية. الطفيل يؤدي، لدى ضعيفي المناعة، إلى الإصابة بمرض التوكسوبلازما الذي يضرب الجهاز التنفسي، وتبدو أعراضه شبيه بأعراض الأنفلونزا. ولا يتم اكتشاف الإصابة به إلا عن طريق تحليل الدم لدى الطبيب، وفق "DW" الألمانية.

وتعتبر النساء والأجنة أكثر المتضررين منه، ويبلغ عدد المصابين به ما يقارب ملياري إنسان في كل أنحاء العالم، لكن من يملك جهازاً مناعاً سليماً يمكنه التغلب على الطفيل.

وأظهرت دراسة حديثة، أجريت على 1500 طالب، لجامعة كولورادو الأميركية أن المصاب بالطفيل أكثر قابلية للإقدام على المخاطرة، وغالباً ما يكون لديه عمل خاص به ولا يعمل لدى غيره.

وقد ربط الباحثون في الماضي بين الطفيل والسلوك العدواني وانفصام الشخصية. عند الرجال يرفع الطفيل مستوى التوسترون بينما يخفضه لدى النساء.