نظارة تساعد أطفال التوحد

المصدر: واشنطن - رويترز

أفادت دراسة جديدة بأن الأطفال المصابين بالتوحد قد تتحسن قدرتهم على فهم تعابير الوجوه وتتطور مهاراتهم الاجتماعية وتستخدم هذه الأداة التجريبية، التي تعرف باسم «سوبر باور غلاس»، ألعاباً لمساعدة الأطفال على تمييز الوجوه والانفعالات عند التفاعل مع الأسرة والأصدقاء، وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن واحداً من كل 68 طفلاً في أميركا مصاب بالتوحد. وقال فريق الباحثين في الدراسة التي نشرت بدورية «إن.بي.جيه ديجيتال ميديسين» إن النظارة هي أداة تعليمية تعمل ببرنامج يتم تشغيله على نظارة غوغل وهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.