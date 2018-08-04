واحة العين.. ملامح الجمال

المصدر: دبي-البيان، تصوير: سيف الكعبي

عشق قديم يربط ابن الإمارات بالنخلة، فطالما كانت متنفسه وكثيراً ما اعتمد عليها في غذائه.. واحتياجاته الحياتية، فمن سعفها بنى بيته ونسج حباله التي ربطته بماضيه.. وفي واحة العين دليل بليغ على تلك العلاقة المتجذرة، التي تسرد جانباً منها هذه الصورة، إذ نتبين فيها أن هذا العشق المبتادل بينهما، ثابت راسخ لم تمحه أو تجلُه أي مظاهر عصرية.