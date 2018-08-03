مزاد لمتعلقات لايزا مينيلي يحقق أسعاراً فلكية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

قال منظمون في دار مزادات «بروفايلز إن هيستوري» إن قبعة الممثلة الأميركية لايزا مينيلي، المعروفة باسم «ملكة برودواي»، وحذاءها الطويل وقميصها، التي تميزت بهم في فيلم «كاباريه» جمعت 81250 دولاراً بمزاد «لوف، لايزا» الذي أقيم على مدار 3 أيام في لوس أنجليس، كما بيع السيناريو المكتوب للفيلم الصادر عام 1972 ويحمل كلمات بخط يدها مقابل 15 ألف دولار.

وحصد المزاد الذي ضم مجموعة كبيرة من المتعلقات الشخصية للممثلة، أكثر من 1.2 مليون دولار، وبيعت بعض الأغراض فيه بأكثر من ثلاثة أمثال السعر المقدر قبل البيع، وعُرضت في المزاد أكثر من 1700 قطعة، بينها أشياء كانت لوالدي مينيلي، الممثلة جودي جارلاند، والمخرج فنسنت مينيلي، والمئات من قبعات المغنية وأوشحتها، وملابس للمصمم الشهير هالستون تعود للسبعينيات، كما بيع شعر جارلاند الأشقر المستعار الذي وضعته في فيلم «ذا ويزرد أوف أوز» الذي جسدت فيه شخصية دوروثي مقابل 17500 دولار، وهو ما يزيد 16 مرة عن المبلغ المقدر لبيعه، وحصدت مجموعة الصور الخاصة بفنسنت مينيلي التي تصور حياته المهنية 11875

دولاراً.