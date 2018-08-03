سنغافوري يحتفظ بـ 98 عنكبوتاً ضخماً في منزله

المصدر: سنغافورة - د ب أ

ذكرت السلطات السنغافورية أنها غرمت رجلاً 9400 دولار لاحتفاظه بـ 98 عنكبوتاً ضخماً في منزله، وكان تام جيا مينج، قد أثار الشكوك في البداية أثناء محاولته عبور الحدود بسيارته من ماليزيا إلى سنغافورة في يناير الماضي، وفق ما ذكرت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في بيان صدر مساء الأربعاء الماضي.

وعندما سأله مسؤولو الهجرة، قال تام إنه لا يوجد لديه ما يكشف عنه. ومع ذلك، فإن فحصاً روتينياً للسيارة كشف عن وجود 6 من العناكب الكبيرة التي يكسوها الشعر في حاويات بلاستيكية فردية داخل حقيبة على المقعد الخلفي للسيارة. وكشف تحقيق لاحق في سكن تام وجود 92 عنكبوت «رتيلا» إضافياً، وقامت السلطات المختصة بمصادرتها ووضعها تحت رعاية محمية الحياة البرية بسنغافورة.