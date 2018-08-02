محمد بن راشد: التلميذ المعلم

المصدر: البيان الالكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة تحت عنوان التلميذ المعلم قال فيها:

الـعدل سـاس الـملك والـمُلك لـه ساس

مـــن صــغـر سـنـه خـطـها وبـيـمينه

وكـبـر عـليها وإصـبحت مـنه نـبراس

لا مــــــا يــغــيـرهـا وربـــــه يــعـيـنـه

يالين وافا الوقت وأمسى على الناس

والــي أمـرهـا سـبـع يـحـمي عـريـنه

ولازالـــت الــصـوره دلــيـلٍ ونــبـراس

عـــن قــايـدً قــايـد مــن أول سـنـينه

بــه تـفتخر بـه دولـته تـاجً ع الـراس

هــيـه الأمـانـه فــي الـيـمين الأمـيـنه