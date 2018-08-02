تأجيل حفل فنان العرب محمد عبده في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة المنظمة لمفاجآت صيف دبي تأجيل حفل فنان العرب محمد عبده ، والذي كان مقررا يوم الجمعة 3 أغسطس .

وقالت اللجنة في بيان تلقت " البيان " نسخة منه : " نظراً للخبر المؤسف لوفاة الأخ الأكبر لفنان العرب محمد عبده، رحمه الله، تأجل الحفل الذي كان مقرّراً يوم الجمعة 3 أغسطس إلى اليوم التالي السبت 4 أغسطس في نفس الزمان والمكان ".



وأضافت اللجنة في بيانها " شكراً لتفهمّكم ونؤكد أن الفنان محمد عبده يأمل في رؤية جمهوره في الموعد الجديد للحفل. بإمكان الجمهور استخدام نفس التذكرة لدخول الحفل يوم السبت 4 أغسطس. في حال رغبوا في الغاء التذاكر واسترجاع المبلغ, يمكنهم ارسال رسالة إلكترونية مع ذكر رقم الطلب وعنوان البريد الإلكتروني المستخدم في الشراء إلى العنوان التالي، قبل بدء الفعالية" .