ماذا يحدث لدماغك إن توقفت عن استخدام غوغل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

هل يمكنك أن تتوقف عن استخدام محرك البحث الشهير غوغل ؟

من حيث المبدأ .. نعم يمكن لأي منا أن يتوقف في أي وقت .. ولكن هل فكرت بما قد يحدث لدماغك إن أنت توقفت عن استخدام غوغل ؟

ريتشارد كارمونا، رئيس معهد كانيون رانش، مؤلف كتاب "Canyon Ranch 30 Days to a Better Brain"، في إجابته عن هذا السؤال أكد أن الدماغ يبقى أكثر تفاعلا، بسبب اعتياده طوال الوقت على حصوله على معلومات من غوغل.

وفي حديث لشبكة "إن بي سي" الأميركية ، قال كارمونا إن الأمر يشبه بعض الشيء إدمان المخدرات، ذلك أن الدماغ يصبح متعطشا للمعلومات، مثل حاجة المدمن إلى تعاطي الهيروين للشعور بالنشوة والسعادة.

وأوضح أن الدماغ يزداد كسلا مع الوقت، وذلك بفضل اعتماده على غوغل ، الذي يعطي نتائج البحث أسرع، ولكن من أجل تنشيط الدماغ وتنمية قدراته في التذكر، واسترجاع معلومات بسيطة، ينصح كارمونا بممارسة تدريبات عقلية، مثل الكلمات المتقاطعة، وتناول الطعام الصحي، والحصول على قدر كافي من النوم، وممارسة الرياضة.

كانت دراسة أجريت في عام 2011، أعدتها عالمة النفس، بيتسي سبارو، من جامعة كولومبيا الأميركية، أثبتت أن الاعتماد المتزايد على غوغل، يساهم في تغيير الأدمغة.

وقالت : " عندما نعلم بمكان تواجد المعلومة التي ننشدها فمن المرجح أن لا نتذكرها، وهو نوع من فقدان الذاكرة المسمى بـ "تأثير غوغل" .