طبق «وجبة ساخنة» بلمسة يد

المصدر: دبي - البيان

طوّرت شركة «فروغ ديزاين أند جي إي»، طبق «إيكوسويتش»، يعمل بالحث المغناطيسي، حيث يعد هذا الصحن أو الطبق أكثر أماناً وذكاءً، لاسيما لأصحاب الشقق غير المجهزة ولطلبة الجامعات، وهي وسيلة للتسخين أكثر أماناً من الكهرباء والغازات القابلة للاشتعال. وتعمل المواد المصاحبة للصحن، الغلاية والخلاط والطباخ وصانع القهوة، بتكنولوجيا «تحديد الهوية بموجات الراديو»، وكل ما هو مطلوب من المستخدم أن يضع المادة على «السخان»، فتضيء شاشة لمس على الصحن الساخن، مقدمة خيارات عدة، حسب المواد المختارة.