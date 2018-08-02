لصوص يسرقون تاجين ملكيين بالسويد

المصدر: ستوكهولم - رويترز

سرق لصوص تاجين وأيقونة الكرة والصليب من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد ثم فرّوا بزورق آلي، وقالت الشرطة إن هذه القطع التي لا تقدّر بثمن سُرقت من كاتدرائية في سترنجناس غربي العاصمة ستوكهولم بعد ظهر أول من أمس.

وفتح اللصوص صندوقاً زجاجياً يضم مقتنيات للملك كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا، وسرقوا التاجين والأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عشر. وأضافت الشرطة أن اللصوص فرّوا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين ثالث كبرى البحيرات السويدية.

ولم تلقَّ الشرطة القبض حتى الآن على أحد ولم تحدد أي مشتبه فيه، لكنها تعكف الآن على نشر صور المقتنيات المسروقة في محاولة لاستعادتها.