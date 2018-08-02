متحف دبي.. نبض تاريخ عريق

المصدر: دبي البيان، تصوير - عيسى البلوشي

تزدان دبي بملامح الجمال ومفردات التطور العصري. لكنها تبقى نابضة بحكايات التاريخ الشاهدة على عراقتها، والتي يسرد جزءاً من صفحاتها، متحف دبي، الذي يشكل نقطة جذب رئيسية لزوار «دانة الدنيا»، إذ يفدون إليه يومياً، بأعداد كبيرة، للتعرف إلى ماضي هذه الحاضرة المتفردة، وجذور نهضتها العصرية اللامعة، والتي بلغتها بخطوات ثابتة وبثقة وجدارة.