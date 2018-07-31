«فول آوت» يتصدر إيرادات السينما

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

تصدر فيلم الحركة الجديد «مهمة مستحيلة: السقوط» (ميشن إمبوسيبل: فول آوت) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 61.5 مليون دولار. والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي (مما ميا! هير وي جو أجين) محققاً إيرادات بلغت 15 مليون دولار. وهو من بطولة كريستين بارانسكي وبيرس بروسنان ودومينيك كوبر وكولين فيرث ومن إخراج أول باركر. واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الإثارة (ذا اكوالايزر) بإيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة (هوتيل ترانسيلفانيا 3: سمر فاكيشين) بإيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.