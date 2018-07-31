جين فوندا «مكروهة»

المصدر: إعداد : سيد صالح

ظهر اسم النجمة السينمائية الأميركية الشهيرة، الناشطة السياسية المثيرة للجدل، جين فوندا، ضمن قائمة أكثر 17 ممثلة سينمائية مكروهة على مر الأزمنة، والتي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أخيراً.

وقد أعدت الصحيفة هذه القائمة استناداً إلى كم الكراهية الذي يلحق بالممثلات نتيجة تَبَني مواقف اجتماعية أو سياسية لا تحظى بشعبية، ارتكاب أخطاء في تصريحات وأحاديث صحفية، سلوكياتهن الشخصية، فشل أفلامهن، وغيرها من المعايير التي وضعتها الصحيفة.

وقد احتلت فوندا المرتبة الــ 14 على القائمة، بسبب مواقفها وآرائها السياسية المثيرة للجدل، والتي اشتهرت بها النجمة التي تبلغ من العمر الآن 81 عاماً.