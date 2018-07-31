مرح وتزلج في دبي

المصدر: تصوير: دينس مالاري

متزلجون صغار يمرحون على حلبة التزلج في «دبي مول »، بالاستناد إلى زلاجات على أشكال دمى متنوعة، حيث ينعمون بالمرح والمتعة والتدرب على هذه الرياضة الجميلة التي توفر لها دبي بنية تحتية عالية الجودة، لتكون مقر تدريب مثالياً لهم، ومتنفساً لممارسة هواياتهم والاستمتاع خلال فصل الصيف وفي الأوقات كافة.