مرح وتزلج في دبي

متزلجون صغار يمرحون على حلبة التزلج في «دبي مول »، بالاستناد إلى زلاجات على أشكال دمى متنوعة، حيث ينعمون بالمرح والمتعة والتدرب على هذه الرياضة الجميلة التي توفر لها دبي بنية تحتية عالية الجودة، لتكون مقر تدريب مثالياً لهم، ومتنفساً لممارسة هواياتهم والاستمتاع خلال فصل الصيف وفي الأوقات كافة.
متزلجون صغار يمرحون على حلبة التزلج في #دبي_مول، وقد اتخذوا احتياطات السلامة بالاستناد إلى دمى متعددة الأشكال، وصولاً إلى مرحلة الاحتراف في تلك الرياضة الجميلة، التي توفر لها إمارة دبي بنية تحتية عالية الجودة، لتكون متنفساً للأطفال خلال فصل الصيف.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2Ibm5K1bre— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣٠ يوليو ٢٠١٨