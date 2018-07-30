الصين تنتج أصغر مكيّف في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح مكيف الهواء الصيني "Arctic Air" من أصغر مكيفات الهواء في العالم، حيث يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز على الرغم من أبعاده الصغيرة.

وقالت صحيفة "Technology" إن مكيف الهواء يؤدي وظيفته بشكل جيد، وجاء بأبعاد غير مسبوقة: 16 سنتيمترا لكل من طوله وعرضه، وارتفاعه 17 سنتيمترا.

ويزود المكيف بمروحتين: إحداهما لسحب الهواء والأخرى لإخراجه، حيث يمر عبر فلتر مائي ليخرج باردا.

ويتسع الفلتر المائي لـ 750 ميلليلترا من السائل، ما يسمح باستخدام مكيف الهواء لمدة 8-9 ساعات إلى أن يتبخر الماء كله. ويبلغ مستوى الضجيج في المكيف 68 ديسيبيل، ما يمكن المستخدم من وضعه في غرفة النوم .

أما وزن "Arctic Air"، حسب "روسيا اليوم"، فيبلغ 800 غرام فقط، لذلك يمكن أخذه إلى مكان العمل بسهولة. ويبدأ سعره من 33 دولارا.