مصباح ضوئي يعالج التقرّحات

المصدر: إعداد- عمر حرزالله

ابتكر الباحثون في جامعة مانشستر البريطانية مصباحاً يطلق مزيجاً من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية لعلاج التقرحات الجلدية والدوالي بنسبة 83 في المائة في غضون ثلاثة أسابيع، من دون آثار جانبية. ويعتقد الباحثون البريطانيون أن أشعة المصباح تقتل البكتيريا المسببة للتقرحات، وتحد من الالتهاب لتعزيز الشفاء، وعلى الرغم من أن هذه المصابيح متوفرة بالفعل في المستشفيات، فإنه يمكن استخدام العلاج الجديد في المنزل.

وأعرب رئيس فريق الباحثين الدكتور مايكل هيوز عن اعتقاده بأن هذه التكنولوجيا ستحدث تغييراً كبيراً في علاج التقرحات الجلدية والدوالي. وتمتاز بأنها زهيدة التكلفة وعملية لأنها يمكن لمرضى السكر، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالتقرحات، استخدامها في المنزل.