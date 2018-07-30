طفلة يابانية كثيفة الشعر تشغل «مواقع التواصل»

المصدر: إعداد - نهى حوّا

استحوذت طفلة يابانية، لا يتجاوز عمرها الستة شهور، على قلوب مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، أخيراً، ليس بسبب خدودها أو عينيها الكبيرتين، لكن بسبب شعرها الكثيف الفضفاض، وجمعت «بيني تشانسو»، أكثر من ألف متابع على موقع «انستغرام» منذ عرض صور شعرها الداكن الممتلئ على الإنترنت، استناداً إلى المجلة الأسبوعية الأميركية «بيوبل»، وكانت قد ولدت في ديسمبر 2017 برأس كثيف الشعر، ومنذ ذلك الحين لم يظهر شعرها أي إشارة عن تباطؤ، وفقاً إلى موقع «إي أو إل.كوم».

صور متنوعة

يضم حسابها «هير دايري» على «انستغرام»، صوراً فوتوغرافية عن رضيعة تغفو وتلعب وتستمتع في أوقات الاستحمام، وتحصل على قصة شعر. وعلى الرغم من شعرها المثير للإعجاب، إلا أن خصلاتها السوداء يعلوها أحياناً أقواس وغيرها من أكسسوارات الشعر.

يذكر أن بيبي تشانسو ليست الطفلة الوحيدة التي تفتخر بكثافة الشعر على رأسها. ففي عام 2016، ولدت ايزابيل كابلان بشعر سميك، وقال والدها ديفيد كابلان: «كنا نتوقع رؤية رأس أصلع أو ربما بعض الزغب، وعندما خرجت بخوذة من الشعر على رأسها لم نصدق الأمر». وبعد أشهر احتلت كورال رادر أيضاً العناوين بفضل شعرها الكثيف المثير للإعجاب، وقال والدها: إن الناس لا يكتفون من السؤال عن شعر الرضيعة.