صيد الأسماك في الشوارع هواية تزدهر في باريس

المصدر: باريس - رويترز

يقف فريد ميسنيه بالقرب من شارع مزدحم في العاصمة الفرنسية باريس، بينما يجول بخاطره بعيداً عن الزحف العمراني للمدينة، وهو يلقي بصنارة صيد في مياه قناة سان مارتن. فهو، وعلى الرغم من توجه معظم هواة الصيد إلى الأنهار والبحيرات في الريف الفرنسي، نموذج جيل جديد من محبي الصيد صار يجد ضالته في القنوات المائية في قلب المدينة، حيث يصطاد هؤلاء الأسماك من القنوات المنتشرة ولكنهم يعيدون الأسماك إليها فور أن يلتقطوا صورة لها. ويحمل محبو «الصيد في الشوارع» أدوات بسيطة عبارة عن صنارة وصندوق للطعم، ويتخذون مواقع لهم على الجسور والأرصفة..قريباً من تلك القنوات.