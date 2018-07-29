رغم رحيلها تشارك في «حرب النجوم» المقبل

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام «حرب النجوم» أن الفيلم المقبل سيتضمن مشاهد للممثلة الراحلة كاري فيشر، فيما سيكون ثاني ظهور لها بعد وفاتها في سلسلة الأفلام.

ويعتزم المخرج جيه جيه أبرامز، استخدام لقطات لم تعرض من قبل لفيشر في دورها الشهير باسم ليا أورجانا، حسبما أعلنت شركة «لوكاس فيلم» أول من أمس.

وقال أبرامز في بيان صحفي لـ «لوكاس فيلم»: «كنا نحب كاري فيشر للغاية.. العثور على نتيجة مرضية حقاً لملحمة «سكاي ووكر» بدونها كان أمراً صعباً. لم نكن أبداً لنستخدم ممثلة أخرى، أو شخصية بواسطة الكمبيوتر».

ومع مباركة ابنتها بيلي لورد، قال أبرامز: إن الفريق «وجد طريقة لتكريم إرث كاري ودورها في شخصية ليا في الجزء التاسع باستخدام لقطات لم تعرض من قبل تم تصويرها في الجزء السابع».

وتوفيت فيشر في 27 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 60 عاماً. ومن المقرر طرح الفيلم المقبل، وهو التاسع في السلسلة، في ديسمبر 2019.