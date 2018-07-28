«إبريل» زرافة حامل تشعل «التواصل»

المصدر: دبي ـ البيان

أثارت الزرافة «إبريل»، والتي تعد أشهر زرافة في العالم حالياً، مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، وذلك بعد أن أعلن مالك حديقة «أنيمال أدفنتشر بارك» الخاصة للحيوانات في نيويورك أن «إبريل»، التي تعيش في الحديقة، حامل وتنتظر وليدها الثاني، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.

وكانت «إبريل»، 17 عاماً، قد حظيت بالشهرة في العام الماضي عندما بثت الحديقة على الهواء مباشرة عملية مولد صغيرها «تاجيري»، من زوجها «أوليفر»، 7 أعوام. وحقق هذا البث الحي نسبة مشاهدة تجاوزت 232 مليون مشاهدة، بينما بلغ إجمالي الزمن المستغرق في المشاهدة 7.6 مليارات دقيقة.

الطريف أن الحديقة لم تتمكن حتى الآن من تحديد جنس المولود الثاني المنتظر لإبريل وأوليفر.