حملة للابتعاد عن التطبيقات الاجتماعية خلال سبتمبر

المصدر: لندن - د ب أ

أطلقت مجموعة بريطانية معنية بالصحة، حملة تدعو الأشخاص إلى التخلي عن استخدام التطبيقات الاجتماعية أو تقليلها، في إطار حملة «سبتمبر بلا تصفح»، والتفكير في ما ينقصهم عندما يعطون الأولوية لحياتهم الرقمية.

وتريد الجمعية الملكية للصحة العامة أن يستغل الأشخاص ذلك الشهر «لبناء علاقة صحية أكثر توازناً مع وسائل مواقع التواصل الاجتماعي» والتأمل فيما فاتهم وما لم يفتهم، وماذا يحتاجون فعله والاستمتاع بدلاً من ذلك.

وقالت الجمعية: «كن فراشة اجتماعية مرة أخرى!»، داعية الأشخاص إلى الاستراحة من وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المناسبات الاجتماعية، والتحدث إلى الأصدقاء والعائلة، «استمع إلى الموسيقى وتناول هذا البرجر دون الاكتراث بمنشور إنستغرام!»، وأضافت الجمعية: «إن الأدلة المكتشفة حديثاً تثير المخاوف بشأن التأثير المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي على صحتنا العقلية ورفاهنا».

وتدعم هذه الحملة دائرة الصحة الوطنية في انجلترا، التي أشارت إلى أنه من الصواب تسليط الضوء على «المخاوف المتزايدة من إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة مشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال».