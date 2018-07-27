من هي أجمل طفلة في الكون؟

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت صحيفة ذا ميرور صورة "أجمل طفلة في العالم" برأي وسائل الإعلام البريطانية ومستخدمي إنستغرام.

وشاركت المصورة الفوتوغرافية، موفي مباويا، صورة الطفلة "جير" من نيجيريا على حسابها في إنستغرام، وكتبت تحت الصورة: "نعم إنها إنسان! ولكنها ملاك أيضا".

وأضافت مباويا أن جير على الرغم من عدم امتلاكها لخبرة وتجربة عارضات الأزياء، إلا أنها لم تكن خائفة أبدا من عدسة الكاميرا.

وقالت المصورة الفوتوغرافية إن لجير شقيقتين تمتلكان "وجهين جميلين وشخصيتين قويتين"، وأشارت إلى أنها أقنعت والدتهن بعمل حسابات لهن على إنستغرام.

وذكرت "روسيا اليوم" أن الصور المعروضة على إنستغرام جمعت آلاف الإعجابات، وعلق عليها أشد المعجبين بكلمات رقيقة مثل: "بساطة إلهية"، و"جميلة إلى حد الجنون" و"لا تقاوم على الإطلاق".

كما قام البعض بكتابة تعليقات في غير محلها أيضا، منها: "لقد وضعت باروكة على رأس الطفلة".