شجرة تتسبب بإغلاق صندوق بريد عمره 120 عاماً

المصدر: إعداد - سيد صالح

قررت شركة «رويال ميل»، أكبر شركة لخدمات تسليم البريد في بريطانيا، إغلاق صندوق بريد تاريخي عمره 120 عاماً في «كارديف»، عاصمة «ويلز»، وذلك بعد نمو شجرة خلف الصندوق إلى ارتفاع مخيف بلغ 120 قدماً، إلى الحد الذي جعل التعامل مع الصندوق خطراً يهدد صحة وسلامة موظفي الشركة.

وقد نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية صوراً للشجرة وهي تكاد تبتلع الصندوق، وذكرت أنه قد تم غرس هذه الشجرة بغرض تجميل الشارع، وذلك خلال الفترة بين عامي 1891 و1910، وظلت تنمو حتى بلغت هذا الحد المخيف. يذكر أن الصندوق يحمل توقيعاً بالأحرف الأولى للملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا وقت بدء تشغيله.