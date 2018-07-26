اكتشاف ماء على المريخ ينهي جدل العلماء

المصدر: واشنطن - د ب أ

اكتشف باحثون للمرة الأولى بحيرة ماء في كوكب المريخ. وقال فريق الباحثين برئاسة روبرتو أوروسي، من المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية في بولونيا، إن عرض البحيرة يبلغ نحو 20 كيلومتراً وتقع على عمق نحو 1.5 كيلومتر تحت جليد القطب الجنوبي للكوكب الأحمر.

أضاف الفريق، إن العلماء يبحثون منذ عقود عن ماء سائل على سطح الكوكب المجاور لكوكب الأرض، حيث تعد المياه شرطاً أساسياً لوجود حياة «كما نعرف»، غير أن مسبار «مارس إكسبريس»، التابع للوكالة الأوروبية للفضاء، لم يتمكن من قراءة علامات للحياة في البحيرة المريخية.

وتنهي هذه الملاحظة عقوداً من الجدل حول وجود ماء سائل على سطح المريخ، كما تؤكد الجمعية الأميركية لدعم العلوم «إيه إيه إيه إس»، التي تنشر مجلة «ساينس»، وتشير إلى أن وجود مجاري أنهار مجففة ووجود رسوبيات تظهر أنه لابد أنه كانت هناك مياه سائلة في المريخ قبل مليارات السنين، عندما كان الطقس آنذاك أدفأ، والجو في المريخ أكثر كثافة مما هو عليه الآن.