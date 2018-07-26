وجبات رواد الفضاء في متناول مسافري الطائرات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بات متاحاً لركاب الطائرات تجربة الأطعمة التي يتناولها رواد الفضاء على المحطات الفضائية، إذ عرضت شركة «لوفتهانزا» الألمانية على ركابها، أخيراً، فرصة تناول وجبات الطعام نفسها التي يجري تقديمها لرواد الفضاء في المحطة الدولية.

وبدءاً من يوليو، بدأت الشركة بتقديم المواد نفسها التي قامت بتطويرها في وجبات الطعام لرائد الفضاء الألماني ألكسندر غيرست، الذي انطلق في مهمة لمحطة الفضاء في يونيو، حسبما يشير موقعها الإلكتروني.

طعام الفضاء الذي يقدم الآن على ارتفاع 35 ألف قدم (ما يوازي 10700 متراً)، كما على ارتفاع 250 ميلاً (400 كيلومتر) فوق الكوكب، هو متوفر لركاب درجة الأعمال على رحلات المسافات الطويلة القادمة من ألمانيا.

وأعلنت الشركة في بيان أصدرته أخيراً أن «المسافرين سيحظون بفرصة الاستمتاع بإحدى الوجبات التي يحصل عليها ألكسندر غيرست وطاقمه على متن المحطة، كيخنة الدجاج مع الفطر»، وأن طعام رواد الفضاء سيكون متوفراً على متن رحلات الشركة شهري يوليو وأغسطس.

خصوصية

وفي مدار الأرض، تعتبر اليخنة نوعاً من المكافأة، كما أطباق أخرى من مسقط رأس غيرست في سوابيا جنوب غرب ألمانيا، كالمعكرونة المحشوة ونودلز البيض وغيرها، وتُقدم عموماً في المناسبات الخاصة، كنوع من معاملة خاصة خلال الأشهر الخمسة أو الستة في الفضاء.

يذكر أن الوجبات تم تطويرها بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لضمان تلبيتها معايير الصحة والسلامة، بما في ذلك بقاء الأطعمة منخفضة الصوديوم وقادرة على الحفاظ على عمر افتراضي لمدة عامين.