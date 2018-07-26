«مثلّجات» مقهى على شكل جراء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لفت مقهى في تايوان، أخيراً، الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديمه مثلجات على شكل جرو. بالنسبة لكثيرين، يشكل تناول الطعام أيضاً تجربة بصرية، ومشاهدة أطباق معينة قد يثير نفورهم، حتى مع كامل الإدراك بأنها لذيذة المذاق.

هذا ما شعر به كثيرون عند رؤية طبق الآيس كريم الذي يقدم في أحد مقاهي تايوان، «سوينغ ذا سويتس»، أخيراً. فمشهد الجرو المحبب مقطعاً، أثار امتعاض واستهجان كل من وجد فكرة غرس ملعقة في الجرو أمراً غير مقبول.

وبدلاً من أن تشكل صور الحلوى التي انتشرت بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي مصدر جذب للزبائن، أعرب كثيرون أن شكل الجرو كان واقعياً إلى درجة لا يسمح لهم بتناوله. ولم يكن ينقصه إلا حشوة شراب أحمر، لإضفاء مزيد من الواقعية، فيكرهه الناس فعلاً.