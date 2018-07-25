حماية الأطفال عبر «تطبيقات التحكم» في بث مباشر على «البيان»

المصدر: دبي - البيان

تنظم صحيفة «البيان» بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في دبي، حلقة بث مباشر على قنوات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «تطبيقات التحكم الأبوي»، وذلك حماية لأطفالنا خلال إجازتهم الصيفية من مخاطر التكنولوجيا. وسيقوم المهندسان محمد بوشليبي وعبدالله الجلاف بتقديم الحلقة التي تتطرق : التعريف بالتحكم الأبوي، وخصائصه وأهمية استخدام هذه الخاصية وتعزيز ثقة الأطفال، وتطبيقات لتفعيل الخاصية.

وتعرض الحلقة الساعة 12:30 ظهراً ، في الهيئة، وبشكل مباشر على «الإنستغرام» و«تويتر» عبر حسابات «البيان» وهيئة تنظيم الاتصالات دبي.