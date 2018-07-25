شريط مطاطي للكشف المبكر عن الأمراض والإجهاد

المصدر: إعداد - نهى حوّا

طوّر علماء في جامعة ستانفورد الأميركية ابتكاراً جديداً، هو عبارة عن شريط لاصق مطاطي مقاوم للمياه، يوضع على الجلد، ويسحب العرق من الجسم، ويقيس مقدار هرمون الكورتيزول الذي ينتجه الجسم في ثوان.. ويفيد في الكشف المبكر عن الأمراض والتعرض للإجهاد النفسي والجسدي. ونقل موقع «نيو مديكال.نت» عن معد الدراسة العالم في مختبرات ساليبو، اونور بارلاك: «نحن مهتمون بشكل خاص باستشعار التعرق في الجسم، لأنه يوفر رصداً مستمراً لعديد من المؤشرات الحيوية الفيزيولوجية، ويكشف مبكرا عن أمراض مختلفة».