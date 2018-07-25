حقول الأرز في اليابان تتزين بلوحات المشاهير

المصدر: إعداد - فاتن صبح

موسم حقول الأرز هذا العام في شمال اليابان كان مزهراً بصور للموناليزا والأميرة ديانا ونجمي هوليوود أودري هيبورن وغريغوري بيك فضلاً عن نجم الكرتون الشهير الفتى أسترو. وقد اختار أبناء قرية إيناكاداتي، من محافظة آموري اليابانية لمشروع حقل الأرز المصورة، نجوم فيلم «عطلة رومانية» والروبوت المحبوب لمؤلف سلسلة المانغا أوسامو تيزوكا.

محصول

وها هي هيبورن وبيك يطلان مع نمو المحصول وهما يركبان الدراجة الصغيرة أمام المدرج الروماني. ويتخذ الفتى آسترو، في حقل قريب وضعيةً مألوفة يرافقه كل من الأسد ليو وبلاك جاك، في حين تصور لوحة ضخمة مصنوعة من مختلف الحجارة الملونة الأميرة الراحلة ديانا.

يذكر أن قرية إيناكاداتي التي تعدّ حوالي ثمانية آلاف نسمة قد ابتدعت الفكرة بابتكار لوحات الفسيفساء العملاقة من مختلف أنواع الأرز عام 1993. وسرعان ما حققت الخطوة جذباً للسياح بأعداد هائلة، بحيث دفع تنامي الطلب لبناء منصات مراقبة أخرى تعطي لمحةً بانورامية للحقول الفنية.

مواسم

وشهدت مواسم الصيف الماضية حقول أرز تظهر عدداً من النجوم والشخصيات الشهيرة من حرب النجوم و«غودزيللا» و«ذهب مع الرياح»، إضافةً إلى القائد نابوليون بونابارت والأيقونة مارلين مونرو، والموناليزا. ولم يغفل الفنانون عن إبداع أصحاب أسماء كبيرة من التاريخ والميثولوجيا اليابانيين.

الألوان الأساسية الطاغية على حقول الأرز في الوقت الحالي هي الأخضر، ويقول المصممون إن الأعمال الفنية في حقول الأرز ستبلغ الذروة في منتصف شهر أغسطس المقبل، أما موسم الحصاد فتقرر في شهر أكتوبر.