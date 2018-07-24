حمدان بن محمد: السباحة مع القروش تجربة مذهلة

المصدر: البيان الالكتروني

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» معلقاً سموه عليه: « السباحة مع هذه القروش العملاقة هي في الحقيقة تجربة مذهلة، من الصعب وصفها في كلمات، كلما قمنا بالسباحة مع هذه المخلوقات ، كلما فهمنا أكثر ،منتهى الاحترام والتقدير لمخلوقات الطبيعة. »