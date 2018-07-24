نيوتن ودافنشي وأينشتاين تماثيل حية تجول في بلدة بلجيكية

المصدر: مارش أون فامين - رويترز

تجول إسحاق نيوتن وليوناردو دا فينشي وألبرت أينشتاين في بلدة بلجيكية صغيرة أمس الاثنين، ليقفوا بجانب شخصيات أخرى غير تقليدية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا. ومن بين التماثيل المعروضة في الحدث السنوي في بلدة مارش أون فامين، رجل وامرأة من الشوكولاتة وعروس بحر بذيل طويل وجلاد من العصور الوسطى يحمل فأساً.

والتماثيل الحية مشهد مألوف في العديد من المدن، لكن يندر رؤية مثل هذا القدر من التنوع في هذا الشكل المميز من فن الشارع والذي يتطلب أن يقف مقدموه دون حركة لفترات طويلة مرهقة. وجاءت بعض التماثيل المعروضة في مارش من دول بعيدة مثل الأرجنتين وروسيا وإيطاليا وشاهدها أكثر من 50 ألف زائر.