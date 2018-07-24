شيكاغو «عاصمة الفئران» في أميركا

المصدر: إعداد - سيد صالح

باتت مدينة شيكاغو الأميركية الشهيرة في ولاية «إلينوي»، هي عاصمة الفئران في الولايات المتحدة، بعد أن سجلت أعلى عدد من الشكاوى بسبب الفئران بين المدن الأميركية خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لنتائج إحصاءات أجراها موقع «رينت هوب» الشبكي الأميركي، المتخصص في خدمات تأجير المنازل.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز الأميركية الإخبارية، التي نشرت الخبر أمس، فقد أفادت إحصاءات الموقع أن السلطات المعنية في «شيكاغو»، قد تلقت خلال العام الماضي أكثر من 50 ألف شكوى بسبب الفئران، بزيادة بلغت 55 % بالمقارنة مع عام 2014.

وقال مسؤول بالموقع: «كثرة البنايات والنفايات في «شيكاغو»، تجعل منها مرتعاً مثالياً للفئران الباحثة عن مأوى».