تطبيق ذكي يرصد الأعراض المبكرة لمرض «باركنسون»

المصدر: Ⅶ إعداد - نهى حوّا

تمكن خبراء في أوروبا من تطوير حزمة حلول قائمة على التكنولوجيا بهدف الرصد المبكر لمرض «باركنسون»، ويقوم باحثون في «جامعة أرسطو» باليونان الآن باختبار التطبيق على الهاتف الذكي «أي بروغنوسيس»، خصوصاً وأن كثيرين يخشون من أن يشكل تهديداً لخصوصياتهم.

ويقول موقع «باركنسون نيوز توداي» إن التطبيق يجمع بيانات عن سلوكيات مستمدة من التفاعل الطبيعي للمستخدمين مع هواتفهم الذكية أو غيرها من الأجهزة الذكية، بهدف التقاط معلومات يمكن ربطها بأعراض مبكرة للمرض.

بيانات

على سبيل المثال، يمكنه تجميع بيانات صوتية أثناء تحدث المستخدمين على هواتفهم، وقياس مدى ثبات الأجهزة في أيديهم، كما قياس الطريقة التي يطبعون على لوحة المفاتيح. كذلك، فإن معلومات بشأن المسافة المقطوعة، وتعابير الوجه في الصور والمحتوى العاطفي في الرسائل النصية، يمكن استخدامها أيضاً في التقييم النهائي، وبسبب حساسية البيانات يستخدم التطبيق بيانات مشفرة تقوم بإحلال اسم المستخدم بهوية مشفرة، ما يحول دون الحاجة إلى إجراء تغيير عند استخدام الأجهزة الذكية.

ميزة

وهناك ميزة أخرى للتطبيق تتمثل في إمكانية استخدام التطبيق في الساعات الذكية أو شرائط اللياقة البدنية، وهذا يعود لأن تلك الأدوات، على عكس الهواتف، يرتديها الناس لفترة أطول وقادرة على التقاط المزيد من البيانات حول النشاط البدني، فمجسات قياس معدل دقات القلب وحرارة الجسم في الجهاز يمكن استخدامها لمراقبة جودة النوم، إذ إن اضطرابات النوم تشكل إشارة مبكرة إلى مرض باركنسون.

تطوير

ويستخدم الباحثون الآن تلك المعلومات لتطوير خوارزميات التعلم الآلي التي بإمكانها رصد التغييرات السلوكية، وعندما تشير البيانات المجمعة إلى سلوك مرضي، فإن التطبيق ينصح المستخدمين رؤية الطبيب.