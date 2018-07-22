خيرات «ليوا للرطب»

المصدر: تصوير: سيف الكعبي

Ⅶ يمثل مهرجان ليوا للرطب، مقصداً للسياح والمهتمين ولكافة أبناء الدولة، كونه يعد فعالية سنوية نوعية تحفز على الاهتمام بالبيئة الإماراتية وتشجيع المزارعين على زراعة أشجار النخيل والاهتمام بها..وتبرز في دورته لهذا العام، كما الأعوام السابقة، قيمة خيرات هذه الأرض الطيبة، حيث يتجلى هذا في الأحجام الكبيرة لبعض عناقيد النخيل، طبقاً لما في الصورة، وفي نوعية الرطب.