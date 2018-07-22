خيرات «ليوا للرطب»

Ⅶ يمثل مهرجان ليوا للرطب، مقصداً للسياح والمهتمين ولكافة أبناء الدولة، كونه يعد فعالية سنوية نوعية تحفز على الاهتمام بالبيئة الإماراتية وتشجيع المزارعين على زراعة أشجار النخيل والاهتمام بها..وتبرز في دورته لهذا العام، كما الأعوام السابقة، قيمة خيرات هذه الأرض الطيبة، حيث يتجلى هذا في الأحجام الكبيرة لبعض عناقيد النخيل، طبقاً لما في الصورة، وفي نوعية الرطب.
يتوافد الزوار والسياح على #مهرجان_ليوا_للرطب من مختلف المناطق للتعرف على الأنواع المتعددة التي تشتهر بها #الإمارات.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٢ يوليو ٢٠١٨
تصوير- سيف الكعبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4e2DdcaaE7