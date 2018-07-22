جدار منزله سيارة بـ1.5 مليون

المصدر: دبي - البيان

لم يكتفِ رجل أميركي عاشق للسيارات بقيادة مركبته المفضلة على الطريق، ولكنه جلبها إلى داخل منزله وجعلها جداراً فاصلاً بين الصالون وغرفة النوم. وذلك وفقاً لما في «سكاي نيوز عربية».

وبحسب الموقع، فإن الرجل أثث بيته الفاخر في مدينة ميامي، بإضافة سيارة باغاني رياضية فاخرة يصل سعرها إلى 1.5 مليون دولار.

وتولت شركة تصميم برازيلية نقل المركبة إلى الطابق الرابع باستخدام رافعة كبيرة.

وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه إن الناس يضعون على جدران بيوتهم أعمالاً تشكيلية بملايين الدولارات فما الذي يمنعه من تخليد سيارته التي باتت مركبة نادرة؟