كلاب برلين تفشل في تحقيق رقم قياسي

المصدر: برلين - د ب أ

كان حي ليشتنراده في برلين موقعاً لمحاولة تسجيل رقم قياسي عالمي غريب أمس، حيث اجتمع 146 كلباً بينها قصير الشعر وطويل الشعر وخشن الشعر من فصيلة دشهند في محاولة لتنظيم أكبر تجمع للكلاب من هذه الفصيلة. وكان منظمو الحدث في الأصل يأملون في حضور 666 كلباً.

وقال بيرند إينس، القائم على تنظيم الفعالية بعد انتهائها: «من المؤسف بالطبع أننا لم نسجل رقماً قياسياً جديداً. ورغم ذلك لم يكن إينس محبطاً: كانت حفلة عظيمة رغم ذلك بحضور جميع عشاق الدشهند».

ووفقاً لإينس، لا يزال الرقم القياسي العالمي لحشد كلاب الدشهند من نصيب إنجلترا، حيث شهدت فعالية في مارس الماضي جمع 601 كلب دشهند بجنوب غربي إنجلترا.