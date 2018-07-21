حديث الروح

المصدر: إبراهيم بن محمد (ابن دنينير)

حتّامَ تقطع بالقطيعة والجفا

قلباً غدا يوم التفرق مدنفا

يخفي هواك وإن من سيما الهوى

لما أضرّ بجسمه أن يكشفا

لو عاذ لي يجد الذي بي لم يكن

يوم الرحيل مفنداً ومعنّفا

ولقد حبست الدمع حتى لم أجد

عذراً لدمع العين أن لا يذرفا

وأروم من بعد التفرق أن أرى

طيف الخيال يزورني متعطفا

سقم الجفون أعاد جسمي سقما

ولمى الشفاه اللعس أعدمني الشفا

ما شدّ بند قبائه إلا وقد حل

اصطباري إذ يجور عن الوفا

ما إن شفى داء الغرام وإنما

أضحى المحبّ من الفراق على شفا

فالخدّ ورد زانه في وجهه

ماء الحياء فمنيتي أن أقطفا

كم قلت لما لج في هجرانه

وغدا يصدّ تجبّراً وتحيّفا

يا أيّها البدر الذي ببعاده

تلف المحب أما خشيت الموقفا؟

هلّا رحمت منى بحبك حاله

بين البرية قد غدا مستطرفا

شاعر عباسي (1187 - 1229م)