حافلات الفلبين التقليدية ترتدي ثوب السيارات الكهربائية

المصدر: مانيلا - د ب أ

قررت الحكومة الفلبينية الاستغناء عن السيارة من نوع «جيبني» - والمعروفة في الفلبين باسم «ملك الطريق» ، والمعروف أن سيارة «جيبني» التي تطلق انبعاثات من الدخان ومزودة بمحرك يعمل بالديزل، تعتبر منذ فترة طويلة «العمود الفقري» للمواصلات العامة في الفلبين، حيث تقوم بنقل الركاب والبضائع إلى كل مكان في البلاد.

وكانت الحكومة الفلبينية أطلقت في وقت سابق من العام الجاري برنامجاً مدته ست سنوات للاستغناء عن سيارات جيبني التي لا يقل تاريخ تصنيعها عن 15 عاماً، وإحلال حافلات صغيرة (ميني باص) تعمل بالكهرباء أو بمحركات تنتج انبعاثات أقل.