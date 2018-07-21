فيديو لـ«رجل الثقوب» في غابات الأمازون

المصدر: إعداد - سيد صالح

تمكنت السلطات في ولاية روندونيا البرازيلية أخيراً من التقاط صور ومقطع فيديو لآخر السكان الأصليين في غابات الأمازون بالبرازيل، وذلك بعد بحث متواصل لمدة 22 عاماً، وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية التي نشرت الفيديو والصور أمس، وقد ظهر الرجل في إحدى غابات الأمازون بالولاية، وهو يتجول عاري الصدر بين أشجار الغابة، ممسكاً بيديه بلطة يستخدمها في قطع أغصان الأشجار. وكان آخر ظهور لإنسان الغابة المفقود منذ عام 1996، حينما وقعت معركة بين أفراد أسرته وعدد من المزارعين في الغابة، انتهت بأن بالقضاء على جميع أفراد أسرته الخمسة .

ولا تعرف السلطات البرازيلية الكثير عن الرجل، سواءً اسمه أو عمره، والقبيلة التي ينتمي إليها،إلا أن الخبراء يرجحون أن يكون الرجل في العقد الخامس من عمره، بينما اصطلحوا على تسميته «رجل الثقوب»، لأنه أينما حل يترك وراءه ثقباً كبيراً يُرَجح أنه يصنعه باستخدام بلطته، وغالباً ما يستخدم هذا الثقب في النوم أو الاحتماء من الحيوانات المفترسة.