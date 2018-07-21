تجاوز دوره ففاز بمليون جنيه إسترليني

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

حصل عامل جبس بريطاني على مليون جنيه استرليني في اليانصيب، بعد تجاوز دور الشخص الذي أمامه في الطابور، واستناداً إلى موقع «ذي مترو» فإن أرون والشو (32 عاماً) كان يقف وراء زبونة أخرى قبل دقيقتين فقط من إغلاق اليانصيب الأسبوع الماضي، وبعد أن سمحت له بتجاوزها لأنها كانت في عجلة من أمرها، أتيحت له الفرصة لشراء التذكرة الفائزة في 11 يوليو الجاري.

وفحص أرون التذكرة في اليوم التالي مرتين عبر التطبيق المستخدم وهو غير مصدق أنه فاز بسحب المليونير، ويتطلع أرون وخطيبته سيرى هول (23 عاماً) الآن لشراء منزل لهما ولأطفالهما الثلاثة.