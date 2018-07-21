ميركل "عرّابة" عجول

المصدر: البيان الالكتروني

سافرت ميركل إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، حيث زارت مزرعة ألبان في منطقة ريفية. وكان مالك المزرعة، أورسولا تريدي، قد دعا ميركل لزيارته حتى ترى بنفسها تهديدات السوق التي يواجهها المزارعون. وجاءت دعوة تريدي للمستشارة الألمانية خلال برنامج تليفزيوني، يطرح من خلاله الجمهور الأسئلة والاستفسارات بشأن الأوضاع والقضايا التي تهمهم.

وتزامنت زيارة أنغيلا ميركل إلى قرية نينبورستيل حسب "DW" مع ولادة عجل جديد. فبعد بضع ساعات فقط من ولادته، أصبحت ميركل "عرابة" المولود الجديد الذي سُمى Wirbelwind.

وأكدت ميركل أن زيارتها للمزرعة كشفت لها عن التحديات التي تواجه المزارع المتوسطة. فقد واجهت تلك المزرعة في قرية نينبورستيل ضغوطاً كبيرة بسبب انخفاض أسعار الحليب ومستويات النترات في المياه. وبعد رحلة استغرقت عدة أيام، عادت المستشارة الألمانية إلى برلين أمس الجمعة، حيث تم عقد المؤتمر الصحفي السنوي.